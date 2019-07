Saint-Bruno-de-Montarville: avis d’ébullition d’eau pour tout le territoire

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Qc — La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie, a émis un avis d’ébullition d’eau pour tout son territoire.

Cette mesure est nécessaire à la suite de résultats d’analyse de laboratoire qui font état de la présence de la bactérie E. coli dans un échantillon prélevé sur le réseau d’aqueduc de la municipalité de près de 27 000 habitants.

Une telle contamination de l’eau signifie qu’elle peut contenir des microorganismes pouvant causer des symptômes comme des vomissements et des maux de ventre.

Il est recommandé par les autorités municipales de faire bouillir l’eau pendant au moins une minute avant sa consommation, jusqu’à nouvel ordre, ou d’utiliser de l’eau embouteillée.

On peut utiliser l’eau du robinet non bouillie pour laver la vaisselle à l’eau chaude, en s’assurant de bien l’assécher, laver des vêtements et prendre une douche ou un bain.

Les autorités municipales assurent qu’un nouvel avis sera émis lorsque la situation sera rétablie.