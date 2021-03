Saint-Jérôme: séance du conseil jeudi pour combler le poste vacant à la mairie

SAINT-JÉRÔME, Qc — Une séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Jérôme aura lieu ce jeudi soir afin de décider du leadership de la Ville après la démission, plus tôt cette semaine, de la mairesse Sophie St-Gelais.

Le départ de la mairesse, lundi, est survenu à peine un mois et demi après son assermentation, le 9 février. Elle comblait alors le départ du maire Stéphane Maher dont le mandat avait pris fin le 31 décembre dernier après qu’il ait été trouvé coupable de manoeuvres électorales frauduleuses, un verdict qu’il n’a pas porté en appel.

Sophie St-Gelais a fait part de raisons personnelles pour expliquer son départ.

À la séance de jeudi, la greffière Marie-Josée Larocque déposera au conseil la démission de Mme St-Gelais et déclarera la vacance à la mairie. Les membres du conseil auront alors à statuer s’ils décrètent une élection partielle ou s’ils préfèrent élire l’un d’entre eux dans les 30 jours suivant l’avis de vacance.

La période de mise en candidature se déroulera du 26 mars au 29 mars, à 10h00.

Si une seule personne soumet sa candidature, elle sera proclamée élue et assermentée lors d’une séance qui se tiendra le 31 mars. Si la greffière reçoit plus d’une candidature, la personne sera élue grâce à un vote par correspondance et le dépouillement du scrutin aura lieu le 1er avril lors d’une séance extraordinaire.

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 20 avril, la greffière soumettra un avis de vacance pour le poste de conseiller à pourvoir. Les membres du conseil décideront alors s’ils souhaitent tenir une élection partielle ou le laisser vacant jusqu’à la tenue de l’élection générale du 7 novembre.