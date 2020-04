Salaire des préposés: François Legault fait sursauter les syndicats

MONTRÉAL — Les déclarations du premier ministre François Legault voulant qu’il aurait dû augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires «même sans l’accord des syndicats» ont fait sursauter les syndicats qui les représentent.

De la façon dont il l’a dit, c’est comme si les syndicats s’étaient opposés à ce que le salaire de leurs membres, les préposés, soit augmenté, s’est indigné en entrevue le président de la FTQ, Daniel Boyer.

Or, tant la FTQ que la CSN, qui représentent des milliers de préposés aux bénéficiaires, tant dans le public que dans le privé, réclament depuis des années que leur salaire soit rehaussé.

Encore récemment, ils ont dû négocier ferme pour que la prime versée aux préposés aux bénéficiaires en soins de longue durée ne soit pas abolie le 30 mars.

Cette prime de 180 $ par bloc de 750 heures a finalement été renouvelée pour six mois, in extremis.

Dans une résidence privée pour aînés, un préposé aux bénéficiaires gagne souvent 13 $ à 14 $ l’heure. Dans le secteur public, il gagne 20,55 $ au premier échelon et jusqu’à 22,35 $ au cinquième et dernier échelon. Les exigences de formation sont toutefois plus élevées au public.

Lors de sa conférence de presse quotidienne sur la situation de la pandémie du coronavirus, vendredi, le premier ministre Legault a dit prendre l’entière responsabilité pour la faible rémunération des préposés aux bénéficiaires, qui a entraîné une pénurie et qui cause aujourd’hui des maux de tête aux autorités dans les CHSLD (Centres d’hébergement et de soins de longue durée).

«Si c’était à refaire, il aurait fallu que j’augmente plus vite les salaires des préposés aux bénéficiaires, même sans l’accord des syndicats», a lancé le premier ministre.

«Juste pour rire»

«Dire que c’est la faute des syndicats s’il n’a pas pu augmenter le salaire des préposés… on se serait cru au Festival juste pour rire», s’est exclamé Daniel Boyer, de la FTQ.

Le premier ministre a aussi rappelé qu’«habituellement, on donne la même augmentation de salaire à tous les employés» du secteur public. C’est vrai. Sauf qu’il lui est possible de conclure des lettres d’entente prévoyant des primes particulières, lorsqu’on accuse une pénurie dans certains métiers — comme cela avait été fait pour les préposés, dans les conventions collectives 2015-2020.

«J’ai peine à croire ce que j’ai entendu ce midi. Cela fait des années que nous sonnons l’alarme quant aux conditions intenables dans le réseau de la santé et des services sociaux», s’est indigné à son tour Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN.

M. Boyer répète qu’il ne faudra pas seulement rehausser les salaires, mais aussi «ajouter des bras», parce que les préposés ont trop de patients desquels s’occuper et trop peu de temps pour le faire.

«Pas juste les préposés»

«Il n’y a pas juste les préposés», a prévenu M. Boyer, car il manque également d’employés dans d’autres titres d’emploi, aux services alimentaires et à l’entretien.

La présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique dans la santé et les services sociaux (APTS), Andrée Poirier, a abondé dans le même sens, rappelant que ses techniciennes en laboratoire, travailleuses sociales et autres sont souvent oubliées.

«La pénurie ne se limite pas aux préposés. Il y en a dans les centres jeunesse et en santé mentale. La fragilisation, la vulnérabilité de notre réseau public, on les voit très bien», s’est exclamée Mme Poirier, en entrevue.

À la CSQ aussi, les propos du premier ministre ont fait sursauter.

«Les aînés et les familles sont les premiers à payer pour cette maltraitance organisationnelle qui se manifeste par le manque de personnel, l’absence de ressources ou la détérioration des conditions de travail», a déploré sa présidente, Sonia Éthier.