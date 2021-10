Salaire minimum: 20 $ l’heure créerait un «choc économique important», selon Boulet

QUÉBEC — Augmenter le salaire minimum à 20 $ l’heure créerait un «choc économique important», prévient le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

Le gouvernement Legault ferme ainsi la porte à une proposition du président du conseil d’administration de Cogeco, Louis Audet. Ce dernier prône cette mesure de «justice sociale» pour réduire les disparités de revenus.

En mêlée de presse mercredi au Parlement, Jean Boulet a écarté une hausse qui ferait passer le taux horaire actuel de 13,50 $ à 20 $, soit un bond de près de 50 %. Le premier ministre François Legault se fixe pourtant comme objectif de réduire l’écart salarial avec la moyenne en Ontario, mais ce ne sera pas par l’augmentation du salaire minimum.

«Il faut y aller de manière progressive», a plaidé M. Boulet.

Si le taux horaire passe d’un seul coup à 20 $, «il y aurait vraisemblablement des mises à pied, peut-être des licenciements», craint-il, en faisant référence à la capacité de payer des entreprises.

En outre, il pourrait y avoir une hausse du taux de décrochage chez les étudiants qui seraient attirés par le marché du travail, a poursuivi le ministre.

«Il faut être prudent», a-t-il suggéré.

M. Boulet a néanmoins laissé entrevoir une «hausse importante» du salaire minimum en mai prochain en raison de la pression à la hausse des salaires actuellement.

Il a rappelé que le mécanisme de calcul actuel pour fixer le salaire minimum prévoit qu’il doit équivaloir à 50 % du taux horaire moyen au Québec, autour de 26-27 $ selon lui actuellement.

Il n’a pas voulu ouvrir davantage son jeu. «Je n’ai pas d’ordre de grandeur» sur l’augmentation à venir, a-t-il conclu.

Selon l’Institut du Québec, le salaire moyen en Ontario est 6 % plus élevé que celui du Québec.

Le taux horaire moyen au Québec est de 24,94 $, par rapport à 26,43 $ en Ontario.

Le Québec «compte proportionnellement plus de salariés dont le salaire horaire se situe entre 12 $ et 26 $ et moins dont le salaire horaire excède 40 $», indique l’Institut.