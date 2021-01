Salles d’urgence du Québec: taux moyen d’occupation en baisse lundi matin

MONTRÉAL — Le taux d’occupation moyen des salles d’urgence des centres hospitaliers du Québec est en légère baisse depuis trois jours selon la mise à jour dressée lundi par Index Santé.

En fin de nuit, le taux moyen d’occupation des civières s’établissait à 81 %. Il a été de 102 % mardi et vendredi derniers et de 101 % et de 100% mercredi et jeudi.

Le taux a glissé en fin de semaine, comme ce fut le cas lors du premier week-end de l’année avant de remonter la semaine dernière.

Index Santé observe toutefois d’importants écarts régionaux dans la fréquentation des urgences, lundi matin. Un grand nombre de salles d’urgence de Montréal, des Laurentides et de la Montérégie ont plus de patients que leur capacité et plusieurs dizaines de patients sont sur civière depuis plus de 48 heures.

Les fréquentations les plus élevées ont été signalées à l’Hôpital Santa Cabrini (155 %), à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (146 %), à l’Hôpital du Suroît (141 %), au Centre hospitalier universitaire de Montréal (133 %), à l’Hôpital général de Montréal (129 %), au Centre hospitalier Anna-Laberge (125 %) et à l’Hôpital de Mont-Laurier (120 %).

Dans la région de Québec, le taux d’occupation moyen des urgences d’hôpitaux était de 72 % lundi matin. Il s’élevait à 91 % dans Lanaudière, à 85 % sur la Côte-Nord, à 71 % dans Chaudière-Appalaches, à 64 % en Outaouais et à 54 % en Abitibi-Témiscamingue.

Le taux était encore plus bas dans les autres régions.