Sami Bebawi a été poussé par l’appât du gain, plaide la Couronne au procès

MONTRÉAL — La Couronne a amorcé lundi matin ses plaidoiries finales au procès criminel de l’ancien cadre de SNC-Lavalin Sami Bebawi, accusé de fraude et de corruption.

Résumant les éléments de preuve présentés par la Couronne depuis le 31 octobre, la procureure fédérale Anne-Marie Manoukian a plaidé que cette affaire de fraude et de corruption à l’échelle internationale était le fruit de la cupidité humaine.

M. Bebawi, âgé de 73 ans, fait face à huit chefs d’accusation de fraude, de recyclage de produits de la criminalité, de possession de biens volés et de corruption d’un agent public étranger. Cet ancien vice-président directeur chez SNC-Lavalin a plaidé non coupable aux accusations qui impliquent des contrats liés au régime libyen de Mouammar Kadhafi et sont centrées sur les relations avec le fils du dictateur, Saadi.

La Couronne allègue que M. Bebawi a dirigé le «modèle d’affaires» utilisé en Libye et empoché 26 millions $ dans ce processus.

La poursuite allègue que SNC-Lavalin a transféré environ 113 millions $ à des sociétés fictives utilisées pour payer les gens qui aidaient la firme de génie montréalaise à recueillir de l’argent et à obtenir de lucratifs contrats. Le reste de ces comptes aurait été partagé entre M. Bebawi et Riadh Ben Aissa, un autre ancien dirigeant de SNC-Lavalin qui a témoigné pour la Couronne dans cette affaire.

Après avoir renoncé à appeler des témoins à la barre — y compris l’accusé —, les avocats de M. Bebawi devraient présenter leurs plaidoiries finales aux jurés mardi. Les jurés entendront ensuite les dernières directives du juge Guy Cournoyer, de la Cour supérieure, avant de se retirer pour délibérer.