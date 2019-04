Samsung: ennuis avec le nouveau téléphone Galaxy Fold avant son lancement

SAN FRANCISCO — Le nouveau téléphone pliable Galaxy Fold que Samsung doit lancer la semaine prochaine éprouve déjà de graves ennuis selon ce que rapportent des journalistes qui ont voulu en faire l’essai.

Ces représentants des médias The Verge et CNBC ont obtenu chacun un téléphone avant la mise en marché, le 26 avril. Ils affirment que des problèmes d’écran ont rendu le nouveau téléphone intelligent inutilisable, après seulement quelques heures d’usage.

Certains des journalistes ont retiré de l’écran une pellicule de protection que Samsung avait demandé de laisser en place. D’autres ne l’ont pas enlevée; dans tous les cas, les écrans ont cessé de fonctionner.

La compagnie Samsung signale qu’elle a été informée des problèmes rapportés et que les téléphones en cause seraient minutieusement inspectés. Le fabricant avait prévenu que chaque téléphone pourrait être ouvert et fermé 200 000 fois, ou 100 fois par jour pendant cinq ans.

Le prix au détail qui sera réclamé pour un exemplaire du Galaxy Fold sera de près de 2000 $ US.