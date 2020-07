SANB: menaces de mort et de viol contre le président, Alexandre Cédric Doucet

MONCTON, N.-B. — Le nouveau président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Alexandre Cédric Doucet, affirme avoir récemment reçu des menaces de viol et de mort après avoir émis des commentaires publics sur un dossier linguistique qui concerne la société d’État Alcool Nouveau-Brunswick.

Dans une déclaration transmise lundi, M. Doucet ajoute qu’il a fait part de ces menaces à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et qu’un dossier a été ouvert. Il assure que son équipe, sa famille et lui sont en sécurité.

Le président de la SANB a récemment déposé une plainte au Commissariat aux langues officielles après avoir appris qu’Alcool NB avait embauché un employé unilingue anglophone pour assurer la sécurité d’une succursale de Caraquet, une région habitée majoritairement par des francophones. Une situation du genre aurait aussi été constatée ailleurs au Nouveau-Brunswick.

Or, en entrevue à Radio-Canada, Alexandre Cédric Doucet a déclaré qu’un internaute lui a conseillé de ne plus remettre les pieds dans sa ville natale de Bathurst, et qu’un autre lui a dit qu’il aimerait lui mettre un drapeau britannique par le derrière.

Par la suite, le profil Facebook personnel de M. Doucet a reçu une multitude de commentaires haineux envers sa personne, les Acadiens et les francophones de la province.

M. Doucet signale que la SANB reçoit régulièrement des messages désobligeants de la part d’internautes, mais il constate que la nature et la gravité de ces messages s’intensifient de façon préoccupante.

Le jeune président assure qu’il va continuer, malgré ces menaces, de lutter pour une égalité réelle entre les groupes linguistiques du Nouveau-Brunswick.

Alexandre Cédric Doucet a été élu président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick en juin dernier. Il termine actuellement son Juris Doctor à la Faculté de droit de l’Université de Moncton.

À l’âge de 25 ans, il est devenu le plus jeune président de l’histoire de la SANB.