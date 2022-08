Sanctions de la Russie contre plusieurs Canadiens dont le pasteur Brent Hawkes

OTTAWA — La Russie a sanctionné une série de personnalités publiques canadiennes vendredi, dont le major-général Michael Wright, chef du Commandement du renseignement des Forces canadiennes, et le pasteur qui a célébré les premiers mariages homosexuels au Canada.

La dernière série de sanctions de Moscou vise plusieurs membres du personnel de la vice-première ministre Chrystia Freeland, qui a ouvertement critiqué l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine et est d’origine ukrainienne.

L’équipe média de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, Maeva Proteau et Adrien Blanchard, est également interdite d’entrée en Russie.

Sur la liste du Kremlin figurent également Ian Scott, président et premier dirigeant du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui a interdit cette année le radiodiffuseur public russe RT des ondes canadiennes, et le général à la retraite Rick Hillier, ancien chef d’état-major de la défense.

La Russie a également sanctionné le pasteur Brent Hawkes, l’activiste 2SLGBTQI+ qui a célébré les premiers mariages homosexuels légaux au Canada, et l’auteure-compositrice-interprète lauréate d’un prix Juno Chantal Kreviazuk, d’origine ukrainienne et autochtone.

Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué qu’il prenait des mesures en réponse aux sanctions canadiennes, y compris celles contre le patriarche Kirill, chef de l’Église orthodoxe russe, qui, selon le ministère, étaient une insulte aux croyants orthodoxes du monde entier.