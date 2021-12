Sanctuaire de baleines en N.-É.: le site prévu est trop pollué, dit Marineland Canada

HALIFAX — Un plan en Nouvelle-Écosse visant à construire le premier sanctuaire côtier d’Amérique du Nord pour les baleines en captivité est critiqué par Marineland Canada.

Le parc marin de Niagara Falls, en Ontario, a publié une étude selon laquelle le site proposé pour le «Whale Sanctuary Project» est trop pollué et trop coûteux pour l’organisme à but non lucratif à l’origine du projet.

Le directeur exécutif du projet a cependant rejeté les allégations mardi, affirmant que les informations de Marineland sont incomplètes et obsolètes.

Charles Vinick affirme que son groupe mène ses propres études scientifiques, qui incluent l’analyse des sédiments dans la baie près de Port Hilford, en Nouvelle-Écosse, où le refuge sera construit l’année prochaine.

Lundi, Marineland a confirmé avoir reçu une demande du Whale Sanctuary Project pour que l’épaulard solitaire du parc, Kiska, et jusqu’à huit bélugas vivent au sanctuaire.

L’analyse préliminaire du projet par Marineland indique que les mines d’or qui ont été en opération dans la région jusqu’en 1939 ont laissé derrière elles deux décharges de résidus à proximité qui ont contaminé le site avec de l’arsenic et du mercure.

Le parc marin, qui est le seul endroit au Canada qui abrite des baleines en captivité, a récemment été accusé d’avoir utilisé des dauphins et des baleines à des fins de divertissement, ce qui est un crime en vertu de la législation fédérale anti-captivité de 2019.

Marineland a nié ces allégations, affirmant que ses dauphins et ses baleines faisaient partie d’une présentation éducative conçue par des experts.