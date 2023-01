CF Montréal: Pauline Marois déclare que la solution a été trouvée et c’est tant mieux

MONTRÉAL — La classe politique québécoise avait vivement dénoncé la nomination de Sandro Grande comme entraîneur-chef de l’équipe de réserve du CF Montréal et la décision du club de soccer de se rétracter quelques heures plus tard, a suscité la même unanimité auprès des politiciens.

Jointe par La Presse Canadienne, l’ancienne première ministre Pauline Marois a brièvement commenté la décision de l’équipe montréalaise de faire amende honorable au lendemain de sa décision très controversée.

«La seule chose que je peux vous dire, c’est que ce sont des propos inadmissibles et condamnables, je ne veux pas faire d’autres commentaires, la solution a été trouvée et c’est tant mieux», a indiqué l’ancienne première ministre qui avait été l’objet de propos inacceptables publiés sur le compte Twitter de l’ancien joueur Sandro Grande en 2012.

Il y a dix ans, lors de l’attentat meurtrier du Métropolis à la suite de l’élection du Parti québécois et de la première ministre, le message suivant avait été publié sur le compte Twitter de Sandro Grande :

«La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c’est de rater sa cible!!! Marois!!! La prochaine fois mon gars! J’espère!»

L’homme qui a aujourd’hui 45 ans a prétendu que son compte avait été piraté, selon ce qu’a rapporté La Presse.

Il a toutefois reconnu avoir traité les électeurs séparatistes de «ploucs» («hillbillies»), ajoutant qu’ils étaient «si stupides que c’en est inimaginable».

Le premier ministre salue la décision du CF

Sandro Grande aura été entraîneur de l’équipe de réserve du CF Montréal pendant quinze heures, une durée suffisante pour unir les principaux acteurs politiques de la scène provinciale contre la décision du club.

Après que l’équipe eut reconnu son «erreur» mardi matin, et «regretté les répercussions causées par cette décision», le premier ministre François Legault a réagi sur les médias sociaux.

«Je salue la décision du CF Montréal de mettre fin à son entente avec Sandro Grande. Cette histoire doit nous rappeler l’importance de ne jamais banaliser l’attentat du Métropolis survenu en septembre 2012.»

La mairesse de Montréal Valérie Plante a également indiqué que le onze montréalais avait «pris la décision qui s’imposait» en précisant que «les propos envers Mme Marois demeurent inacceptables.»

«La haine, le racisme et la misogynie n’ont pas leur place dans nos sociétés, et j’espère que le club continuera d’incarner les valeurs montréalaises de respect et d’inclusion.»

Le chef de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a indiqué que «tout ceci aurait pu être évité si le Club avait fait preuve de bon sens élémentaire», ajoutant qu’il demandait au club de trouver «un entraîneur qui sera un modèle pour la jeunesse du Québec».

C’est Patrick Viollat qui assumera finalement le poste d’entraîneur-chef de l’équipe de réserve.

En matinée, quelques minutes avant la volte-face du CF Montréal, le député péquiste Pascal Bérubé invitait les principaux commanditaires de l’équipe «à se faire entendre».

«De toute évidence, nous avons manqué de sensibilité et avons largement sous-estimé les propos tenus et les gestes qu’il a commis il y a plusieurs années», a indiqué le président et chef de la direction du CF Montréal Gabriel Gervais mardi matin.