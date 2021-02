Santé Canada approuve la demande de Pfizer de compter 6 doses par fiole

OTTAWA — Le ministère fédéral de la Santé accepte de compter six doses par fiole de vaccin Pfizer/BioNtech plutôt que cinq.

La compagnie en avait fait la demande à Ottawa le 22 janvier dernier, et les scientifiques de Santé Canada viennent de conclure qu’il est, en effet, possible de tirer une dose de plus de chaque petite bouteille.

Tout en assurant qu’il attendait le feu vert de ses experts, le gouvernement canadien avait commandé quelque 60 millions de seringues spéciales – appelées des seringues à faible volume mort – dont la livraison a déjà commencé.

Et la compagnie Pfizer avait aussi commencé à calculer ses livraisons en comptant six doses par fiole.

Durant une séance technique offerte mardi matin, Santé Canada a rapporté que ses experts ont pu déterminer que six doses complètes peuvent être extraites «de façon constante et fiable» de chaque flacon.

Le nouveau calcul aide la compagnie pharmaceutique à rattraper son retard au Canada. Pfizer a diminué ses livraisons ces dernières semaines, mettant en cause la nécessité d’ajuster son usine belge pour augmenter sa production.

Le major général Dany Fortin, responsable de la distribution au pays des vaccins achetés par Ottawa, s’attend maintenant à distribuer 400 000 doses de Pfizer la semaine prochaine et 475 000 doses la semaine suivante.

«Le processus de distribution ne changera pas», a noté le militaire.

«Même s’il y a une modification quant au nombre de doses par flacon, la part globale allouée au pays par le fabricant reste la même», a -t-il souligné.

M. Fortin a également souligné qu’Ottawa distribue déjà aux provinces l’équipement nécessaire. «Nous avons déjà reçu des seringues à faible volume mort, et nous continuerons d’en recevoir jusqu’en mai 2021», a-t-il dit.