Santé Canada autorise le vaccin contre la COVID-19 mis à jour de Pfizer-BioNTech

OTTAWA — Santé Canada a autorisé le vaccin contre la COVID-19 mis à jour de Pfizer-BioNTech pour les personnes de six mois et plus.

Le vaccin à ARNm cible le sous-variant Omicron XBB.1.5 qui circule au Canada.

Il s’agit du deuxième vaccin ciblant XBB.1.5 qui sera disponible au pays.

Plus tôt ce mois-ci, Santé Canada a autorisé le vaccin à ARNm mis à jour de Moderna.

Les vaccins Pfizer et Moderna sont à dose unique pour les personnes âgées de cinq ans et plus.

Trois injections du vaccin Pfizer sont recommandées pour les enfants âgés de six mois à quatre ans qui n’ont pas reçu leur première série de vaccins contre la COVID-19.

Santé Canada affirme qu’il examine actuellement un vaccin mis à jour de Novavax, qui n’est pas à ARN messager.

Le vaccin de Novavax a été soumis pour examen chez les personnes âgées de 12 ans et plus.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.