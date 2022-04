Santé Canada examine le vaccin de Moderna pour les enfants de six mois à cinq ans

OTTAWA — Santé Canada examine la toute première demande d’approbation d’un vaccin contre la COVID-19 pour les très jeunes enfants.

Le candidat vaccin de Moderna est destiné aux enfants âgés de six mois à cinq ans.

La société affirme qu’un essai clinique sur 6700 enfants a conclu que le vaccin était sécuritaire et déterminé qu’il a produit une réponse d’anticorps similaire à celle observée chez les adultes.

Une dose unique pour les enfants de moins de six ans est de 25 microgrammes, le quart de la dose administrée aux adultes et aux adolescents, et la moitié de la dose utilisée pour les enfants de six à 11 ans.

Santé Canada a reçu la demande de Moderna vendredi matin; la pharmaceutique avait fait une demande similaire jeudi à l’agence américaine des aliments et des médicaments (FDA).

L’essai clinique chez les jeunes enfants a eu lieu surtout pendant la vague du variant Omicron, et le vaccin était moins efficace pour prévenir l’infection chez les enfants que lors des essais cliniques précédents chez les adultes.