Santé Canada ne peut dire où en est l’évaluation des tests de dépistage rapide

OTTAWA — Santé Canada affirme ne pouvoir fournir aucune information au sujet des dispositifs permettant de dépister rapidement la COVID-19 que le ministère est en train d’examiner.

Les pressions se font plus fortes pour que le gouvernement fédéral approuve des tests pouvant fournir des résultats plus rapides au moment où la deuxième vague de COVID-19 semble menacer le pays. La demande pour des tests est en hausse constante.

La cheffe adjointe conservatrice Candice Bergen rappelle que le gouvernement avait déclaré en mars que les tests de dépistage rapides étaient une priorité et pourtant, six mois plus tard, il n’y en a toujours pas au Canada.

Au moins 14 de ces appareils sont à l’étude par Santé Canada, mais le porte-parole du ministère dit qu’il ne peut pas faire de commentaire pendant le processus d’évaluation scientifique.

Selon la vice-première ministre Chrystia Freeland, les politiciens auraient tort de faire pression sur Santé Canada pour l’approbation de l’un ou de l’autre des ces appareils.

Plusieurs autres pays, comme le Japon et les États-Unis, utilisent certains des tests les plus rapides depuis des mois, mais la ministre de la Santé, Patty Hajdu, a déclaré la semaine dernière que le Canada n’était pas encore convaincu que ces techniques étaient suffisamment fiables.