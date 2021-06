Santé: deuxième journée de grève pour les techniciennes et professionnelles de l’APTS

MONTRÉAL — Les techniciennes et professionnelles de l’APTS en sont à leur deuxième journée de grève consécutive ce mardi, alors que les négociations se poursuivent avec Québec dans le but de renouveler leur convention collective.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux compte 60 000 membres dans les établissements de santé et les centres jeunesse. Ce sont des techniciennes en laboratoire, en imagerie médicale, des psychologues, des nutritionnistes et autres.

Les membres de l’APTS avaient déjà débrayé les 7 et 8 juin, avant d’y aller d’une deuxième séquence, les 21 et 22 juin.

Le regroupement syndical affirme avoir réalisé «certaines avancées» dans ses négociations récemment.

Entre autres revendications, l’APTS demande de meilleures primes pour attirer et retenir les intervenantes dans les centres jeunesse. Elle revendique également des primes COVID pour les techniciennes en laboratoire qui font les analyses et celles qui travaillent en imagerie médicale.