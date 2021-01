Santé et sécurité au travail: la FTQ lance une offensive contre la réforme Boulet

QUÉBEC — La Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) part en guerre contre la réforme de la santé et de la sécurité du travail du gouvernement Legault.

Le syndicat lance une offensive contre le projet de loi 59 qui, selon lui, réduit la protection de nombreux travailleurs.

La FTQ, qui présentera sa position mercredi en commission parlementaire, exige que le projet de loi soit complètement récrit, a appris La Presse Canadienne.

Le projet de loi piloté par le ministre Jean Boulet vise notamment à réduire les coûts d’indemnisation du régime, qui s’élevaient à 2,22 milliards $ en 2018.

Dans un document obtenu par La Presse Canadienne, la FTQ détaille les actions qu’elle posera pour faire reculer le gouvernement.

Elle lancera notamment une campagne de publicités dans les médias écrits, dans les réseaux sociaux, ainsi qu’à la radio avec le chansonnier Daniel Boucher. Un site web, santé-à-rabais.ca, sera aussi mis en ligne pour recueillir les appuis.

Les membres se mobiliseront également devant les 125 bureaux de circonscription des députés de mardi à vendredi.

En vertu des règles que mettrait en place la nouvelle législation, plusieurs catégories de travailleurs seraient moins bien protégées, juge la FTQ.

À titre d’exemple, les travailleurs qui manipulent des explosifs seraient considérés comme étant à faible risque de blessures.

Idem pour les travailleuses de la santé, alors que c’est dans ce secteur qu’il y a le plus d’accidents de travail, selon la FTQ.

«Ce qui est sur la table met clairement en danger la santé et la sécurité des travailleurs, a affirmé le président de la FTQ, Daniel Boyer. Plusieurs absurdités nous font réagir.»

En vertu du projet de loi, les employeurs seraient divisés selon leur taille et entre niveaux de risque faible, modéré et élevé. Et, selon le cas, le nombre de mécanismes de prévention qui s’appliquent à eux variera.

La FTQ demande que les quatre grands mécanismes de prévention soient maintenus: un comité de santé-sécurité, un programme de santé spécifique à l’établissement, un programme de prévention et un représentant à la prévention.