Santé et sécurité du travail: des professionnels de la santé font front commun

QUÉBEC — Des professionnels de la santé s’inquiètent du projet de réforme de la santé et de la sécurité du travail, qui constitue un «recul» pour les travailleurs québécois.

Cette coalition élargie veut défendre le droit des travailleurs blessés à la réadaptation.

Ils signent ensemble une déclaration de principes pour réclamer que les connaissances scientifiques guident la réforme et non les impératifs financiers. La Presse Canadienne a obtenu un exemplaire de la déclaration.

Ce sont des chercheurs, des acupuncteurs, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes en pratique privée, des psychologues, ainsi que des psychoéducateurs.

Ils s’adressent au ministre du Travail, Jean Boulet, qui pilote la réforme, le projet de loi 59.

Selon eux, ce n’est pas en fixant des limites administratives arbitraires aux traitements que les problèmes de santé seront réglés.

«Certaines lésions peuvent être sévères, on ne peut pas parler de barèmes», a expliqué le président de l’Ordre des physiothérapeutes, Denis Pelletier, en entrevue avec La Presse Canadienne lundi.

«On ne peut pas dire: une amputation, c’est 12 semaines (de réadaptation) et une fracture, c’est X semaines.»

Des facteurs particuliers à chaque individu doivent être pris en compte, que ce soit le contexte de travail, le revenu, l’éducation, etc.

Le travailleur à qui on refusera un traitement devra être pris en charge par le système de santé et coûtera plus cher à traiter à plus long terme

Le projet de loi 59 vise à réformer le système actuel pour en réduire les coûts, qui sont assumés à 100 % par les employeurs.