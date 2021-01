Santé et sécurité du travail: les directeurs de la santé publique sonnent l’alarme

QUÉBEC — Les autorités de la santé publique s’inquiètent de la réforme des normes de la santé et de la sécurité du travail du gouvernement Legault.

Les travailleurs risquent de subir davantage de blessures et de maladies professionnelles, craignent les directeurs de la santé publique du Québec.

Ils déposeront un mémoire jeudi devant la commission parlementaire qui étudie le projet de loi 59, la refonte de la loi sur la santé et la sécurité du travail pilotée par le ministre Jean Boulet.

En vertu de la loi actuelle, les médecins de la santé publique peuvent intervenir dans les milieux de travail et voient à l’élaboration et à la mise en oeuvre de programmes de santé particuliers pour les entreprises.

Selon le nouveau projet de loi, les médecins de la santé publique ne pourront intervenir dans les milieux de travail qu’à la demande des employeurs.

Les directeurs de la santé publique demandent de maintenir les pouvoirs actuels qui leur permettent d’évaluer la conformité des programmes de prévention et leur mise en oeuvre dans les entreprises.

Le projet de loi 59 vise à réduire les coûts d’indemnisation.

Les employeurs seraient divisés selon leur taille et entre niveaux de risque faible, modéré et élevé. Et, selon le cas, le nombre de mécanismes de prévention qui s’appliquent à eux variera.

Selon les données de la CNESST, les lésions psychologiques ont augmenté de 67 % au cours des 10 dernières années.

La CNESST a versé des prestations totalisant 2,22 milliards $ en 2018. Elle avait alors accepté 103 406 lésions professionnelles et enregistré 226 décès. Chaque jour, 251 travailleurs subissent un accident.