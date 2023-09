Santé, logement et sécurité publique au menu de la campagne électorale au Manitoba

WINNIPEG — Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba, Wab Kinew, a promis des sommes pour augmenter l’offre de soins à domicile, tandis que sa rivale progressiste-conservatrice, Heather Stefanson, a complété sa tournée dans le nord de la province, alors que s’amorce la deuxième semaine de campagne électorale au Manitoba.

Dimanche, M. Kinew a promis qu’un gouvernement manitobain dirigé par le NPD engagerait 100 travailleurs de plus pour les soins à domicile, en plus de consacrer 5 millions $ pour augmenter leurs salaires et leur offrir des incitations à l’embauche.

Lundi, le chef néo-démocrate fera une annonce à l’hôpital Victoria de Winnipeg. Il sera accompagné de Dave McPhail, du groupe International Brotherhood of Electrical Workers.

De son côté, Mme Stefanson a publié un communiqué réitérant les investissements de 154 millions $ prévus au budget 2023 de son gouvernement visant à améliorer les services de soins de santé et lutter contre les dépendances dans les communautés du nord du Manitoba.

La première ministre sortante a passé la première semaine de campagne, qui s’est amorcée mardi dernier en prévision des élections du 3 octobre, à visiter les communautés du nord du Manitoba.

Lundi matin, Mme Stefanson sera aussi à Winnipeg, où elle fera une annonce en compagnie de différents candidats progressistes-conservateurs.

Les libéraux et leur chef Dougald Lamont ont quant à eux dénoncé cette fin de semaine ce qu’ils ont appelé la «vague de criminalité des conservateurs». Par communiqué, ils se sont engagés à augmenter le financement des organisations de sécurité communautaire et à créer des équipes non policières pour intervenir lors des situations impliquant la santé mentale et pour lutter contre la toxicomanie.