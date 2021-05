Santé mentale: En hausse constante, la liste d’attente grimpe à 20 000 noms.

QUÉBEC — Le gouvernement Legault s’était engagé à éliminer la liste d’attente en vue d’obtenir des services de santé mentale, mais au lieu de cela la liste ne cesse de s’allonger.

En novembre, le Québec comptait 16 000 noms de personnes en attente d’un rendez-vous en santé mentale, quand le ministre responsable, Lionel Carmant, s’est engagé à tout mettre en oeuvre pour éliminer le délai d’attente.

Mais loin d’être éliminée, six mois plus tard, la détresse se répand et la liste d’attente compte actuellement pas moins de 20 000 noms.

Dans ce contexte, les partis d’opposition ont accentué la pression sur le gouvernement, vendredi, pour qu’il prenne la situation au sérieux et apporte les correctifs nécessaires de toute urgence.

Pendant deux heures, vendredi matin, à l’Assemblée nationale, le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, a dû rendre des comptes à l’opposition sur sa gestion du dossier, à l’occasion d’une interpellation.

M. Carmant avait annoncé en novembre qu’il débloquait d’urgence 100 millions $, une somme non récurrente, pour accroître l’offre de services en santé mentale, d’ici mars 2022.

Le tiers de cette somme devait servir à l’achat de services de psychologues et autres professionnels du secteur privé, en vue d’augmenter rapidement l’offre de soins.

Il espérait alors que cela suffirait pour «éliminer» le temps d’attente pour avoir accès aux services requis, un délai qui peut s’étirer jusqu’à deux ans.

Mais le ministre a admis vendredi que le programme avait éprouvé des ratés et que le déploiement d’offre anticipé tarde à donner les résultats escomptés.

«On aurait pu faire mieux», a-t-il convenu, reconnaissant qu’il aurait aimé que «ça aille plus vite» pour répondre à la demande croissante.

Le ministre a refusé l’invitation des partis d’opposition de qualifier de «crise» la situation actuelle.

Avant l’interpellation, en mêlée de presse, le député péquiste Joël Arseneau s’était qualifié «d’homme en colère», faisant le constat d’échec de l’intervention gouvernementale en matière de santé mentale. Selon lui, ce domaine demeure «l’angle mort» de la pandémie de COVID-19.

Le député libéral, David Birnbaum, a renchéri pour réclamer l’accès gratuit et universel aux services de psychothérapie.

Par ailleurs, le ministre Carmant a reconnu que certains organismes communautaires en santé mentale attendaient toujours le chèque promis au mois d’août. Il s’était engagé alors à verser d’urgence un total de 17,6 millions $ à partager entre quelques centaines d’organismes.