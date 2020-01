Santé mentale et aide médicale à mourir: pas avant un consensus, dit McCann

MONTRÉAL — Québec fait marche arrière et ne permettra finalement pas l’accès à l’aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale pour le moment. Le tout est suspendu, le temps d’une consultation, qui sera par ailleurs plus poussée.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, en a fait l’annonce, lundi matin, avant l’ouverture du Forum national sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie, qui se tient à Montréal toute la journée.

Il faut d’abord poursuivre la consultation et obtenir un véritable consensus social, afin que les citoyens se sentent en confiance et à l’aise avec les choix qui seront faits, a insisté la ministre McCann

De même, les consultations, qui devaient ne durer qu’une journée ou deux, dureront le temps qu’il faut pour établir ce consensus social, a-t-elle précisé.

«Ce sursis et cette période de réflexion vont prendre fin seulement au moment où un consensus clair et général va se dégager au sein de la population et des experts consultés. Donc, nous allons prendre tout le temps nécessaire pour arriver à ce consensus», a indiqué la ministre McCann, dans son allocution devant les 200 participants au forum.

La ministre s’est dite préoccupée par les inquiétudes qui ont été soulevées depuis que le débat a été relancé sur l’accès à l’aide médicale à mourir, à la suite du jugement du tribunal. Elle veut donc «prendre une pause» et écouter les suggestions, commentaires et recommandations.

Elle a par ailleurs insisté sur le fait que les gens qui sont atteints de maladies dégénératives graves leur occasionnant d’importantes souffrances que le milieu médical ne peut soulager, d’origine physique, et qui répondent aux autres critères de la loi, pourront, eux, avoir accès à cette aide médicale à mourir à compter de mars, comme l’avaient conclu les tribunaux.

Réactions

«Je remercie sincèrement la ministre McCann d’avoir revu sa position, d’avoir entendu que la société veut être entendue sur cet enjeu-là très sensible et très complexe», a commenté de son côté la responsable du dossier pour l’opposition péquiste, Véronique Hivon, qui a longtemps porté ce dossier.

L’avocat spécialisé dans les questions médicales, Me Jean-Pierre Ménard, s’est réjoui du prolongement de la consultation. «Consulter le temps qu’il faudra, ça c’est souhaitable; on ne consultera jamais trop dans ce domaine-là, mais il ne faut pas non plus que la consultation serve à noyer le poisson», a-t-il affirmé, en réaction à l’annonce de la ministre de la Santé.

Pour ce qui est des cas où il y a maladies mentale et physique concomitantes, «on doit évaluer dans chaque cas auquel on a affaire, les cas où la maladie mentale va faire une différence», a-t-il souligné.