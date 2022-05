Santé mentale: un réseau pour repérer et soutenir les jeunes proches aidants

MONTRÉAL — Un réseau d’agents en soutien psychosocial se déploiera au cours des prochaines semaines à travers le Québec afin de soutenir des jeunes qui jouent un rôle, malgré eux, de proche aidant auprès d’une personne présentant des troubles mentaux.

Ce sont une trentaine de jeunes embauchés par des organismes communautaires puis formés, outillés et soutenus qui iront repérer leurs pairs ayant des besoins relatifs à la santé mentale en vue de leur offrir de l’accompagnement. Ils réaliseront également des activités de sensibilisation.

Le projet «Aider sans filtre» du Réseau Avant de craquer obtient un financement de 7,5 millions $ sur cinq ans de Québec, annoncé vendredi par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, monsieur Lionel Carmant.

Un montant de 1,7 million $ de l’organisme l’Appui pour les proches sera aussi versé pour la réalisation de l’initiative.

Un jeune sur cinq a un parent vivant avec un trouble de santé mentale, a souligné le directeur général du Réseau Avant de craquer, René Cloutier, en conférence de presse à Longueuil. Et ce, c’est sans compter tous les autres qui veulent aider un ami ou un conjoint développant un problème de santé mentale

«Ce sont des milliers de jeunes proches aidants au Québec à repérer et soutenir afin qu’ils puissent vivre leur vie de jeunesse le mieux possible et préserver leur propre santé mentale», a déclaré M. Cloutier.

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.