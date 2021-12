Santé mentale: une «opportunité excitante» pour Ottawa, disent des militants

OTTAWA — Il existe une «opportunité excitante» pour le nouveau ministre du Logement et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances de travailler ensemble sur les problèmes interreliés de l’itinérance et de la santé mentale, estime une experte.

La Dre Mary Bartram, directrice pour la santé mentale et l’usage de substances à la Commission de la santé mentale du Canada, a déclaré que même si les deux ministères travaillant ensemble pourraient être puissants, le gouvernement doit les soutenir avec un financement.

«Absolument, l’opportunité de ces nouveaux ministères n’est pas aussi forte que les ressources dont ils disposent», a-t-elle lancé.

La Dre Bartram a déclaré que le gouvernement peut prendre deux mesures pour commencer à résoudre les problèmes découverts dans les recherches de son organisation: l’une immédiate et l’autre à plus long terme.

La première étape immédiate, a-t-elle dit, peut être franchie avant le dépôt du budget fédéral de l’an prochain.

Alors que les Canadiens entament la saison hivernale, la Dre Bartram a mentionné que l’accent pourrait être mis sur des soutiens tels que les secours d’urgence pour les sans-abri et les soutiens au revenu pour la main-d’œuvre du secteur des services aux sans-abri.

«Il est maintenant temps de les examiner et de les mettre en œuvre», a-t-elle tranché.

À plus long terme, elle croit que les initiatives annoncées par le gouvernement fédéral, telles que l’augmentation du parc de logements, une stratégie de lutte contre la toxicomanie et une stratégie en matière de santé mentale, semblent bonnes si elles sont liées.

«Donc, ce n’est pas en silos, mais ils examinent ensemble ce problème complexe», a déclaré la Dre Bartram.

Le ministre du Logement, Ahmed Hussen, a déclaré dans une entrevue avec La Presse Canadienne que lui et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, «seront très étroitement alignés».

Citant la stratégie nationale du logement des libéraux, M. Hussen a déclaré que le gouvernement comprend «l’importance d’avoir un objectif sur nos efforts pour nous assurer que les personnes confrontées à des problèmes de santé mentale sont également prises en compte dans notre politique sur le logement».

Le fonds national de co-investissement, un fonds administré par la Société canadienne d’hypothèques et de logement pour construire, réparer ou convertir des logements abordables, finance des projets qui intègrent d’autres services comme la santé, la santé mentale, les services de conseil et de toxicomanie, a ajouté M. Hussen.

Mme Bennett, dont le ministère a récemment été créé au sein du nouveau cabinet du premier ministre Justin Trudeau, a déclaré dans une entrevue que la stratégie nationale en matière de santé mentale et de logement doit être exécutée de bas en haut.

«Il s’agit de travailler avec ceux qui ont une expertise, mais aussi une expérience vécue, pour que nous puissions identifier les choses qui fonctionnent et pouvoir les transposer dans une véritable stratégie intégrée», a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté qu’elle se tournerait vers les dirigeants de tous les ordres de gouvernement pour savoir ce qui peut être mis en place rapidement.

En avril, des militants pour le logement ont applaudi la prolongation d’un an et de 1,5 milliard $ de l’initiative de logement rapide du gouvernement, un programme qui finance la construction de maisons modulaires et la modification de bâtiments existants pour créer des logements abordables.

L’initiative prévoyait à l’origine de créer 3000 unités, mais a dépassé cet objectif avec 4500 unités. M. Hussen a déclaré que ce nombre était en réalité plus proche de 4700.

Cependant, le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, a déclaré dans un rapport au mois d’août que la stratégie nationale sur le logement des libéraux a eu un impact limité, en partie parce que le gouvernement a dépensé moins de la moitié du financement et que les accords de logement communautaire avec les provinces ont expiré.

M. Giroux, a estimé que le nombre de ménages ayant besoin de logement abordable passera à environ 1,8 million d’ici 2025 environ, à moins que davantage de financement ne soit accordé.

———

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.