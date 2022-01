Santé publique: rattrapage de 1 milliard $ demandé

QUÉBEC — Il faut un milliard de dollars supplémentaires par an en santé publique.

L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) réclame cette enveloppe additionnelle dans le prochain du prochain budget du gouvernement caquiste.

L’organisme a obtenu l’appui du député indépendant de Bonaventure, Sylvain Roy, qui a eu recours à une référence imagée sur la santé des Vikings pour illustrer des préceptes essentiels de santé publique.

Le sous-financement de la santé publique depuis plusieurs années a «sans doute» coûté des vies humaines, estime l’ASPQ, en plus d’entraîner des dépenses de milliards de dollars supplémentaires en traitements.

L’investissement en santé publique permettrait en effet de réaliser des économies dans le système de santé, a plaidé Thomas Bastien, au côté de Sylvain Roy.

«C’est un peu comme si, dans une salle de bain, on a un dégât d’eau et on apporte des serviettes, (…) pour essayer d’éponger», a imagé M. Bastien.

«La santé publique permet de trouver la cause du dégât d’eau et de le réparer. On a besoin de santé publique pour réparer aujourd’hui, l’énorme dégât d’eau qu’on a dans le système de santé au Québec.»

Ailleurs au Canada, les investissements en santé publique représentent en moyenne 5 % des budgets en santé et pour atteindre cette moyenne au Québec, il faudrait injecter 1,6 milliard $ par an de plus dans ce poste budgétaire.

L’ASPQ rappelle que dans une correspondance le 3 septembre 2018, la Coalition avenir Québec (CAQ), avant sa victoire électorale, s’engageait à «agir en prévention sur les déterminants de la santé parce que la santé générale des Québécois se dégrade». La CAQ affirmait que le Québec devait «amorcer un rattrapage» en santé publique.

De son côté, Sylvain Roy a puisé dans l’Histoire pour illustrer l’importance de la santé publique. Il a évoqué les redoutables Vikings, qui ont longtemps été perçus comme des envahisseurs cruels, mais qui maîtrisaient des principes élémentaires de santé publique.

«Les Vikings avaient une meilleure santé physique que l’ensemble de la population en Europe dans ce temps-là. Pourquoi? Parce qu’ils avaient appris à se laver. Ça paraît bizarre, mais ils ont développé une hygiène corporelle qui a fait en sorte que leur santé était meilleure que celle des Européens et qu’ils ne vivaient pas de maladies infantiles qui venaient freiner la croissance.»