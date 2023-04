Santé-sécurité au travail: trop peu de prévention, critiquent des manifestants

MONTRÉAL — Des syndiqués du privé et du public ont manifesté leur mécontentement contre la réforme du régime de santé-sécurité au travail, jeudi midi au centre-ville de Montréal, un an après l’entrée en vigueur d’un important pan de cette réforme.

La nouvelle mouture, estiment-ils, n’accorde pas suffisamment d’importance à la prévention et mise trop sur la contestation et la judiciarisation du processus.

Cette volumineuse réforme, déposée en 2020 par le ministre du Travail et de l’Emploi Jean Boulet, était la refonte de deux lois datant de 1979 et 1985. Et, il y a un an, entrait en vigueur un régime intérimaire pour la mise en place des mécanismes de prévention et de participation.

«Ce qu’on espérait voir, c’est enfin de la prévention pour tous les travailleurs et les travailleuses au Québec. Malheureusement, ce qui a été mis en place n’est vraiment pas suffisant. Ce qu’on constate en prévention, c’est qu’il n’y a pas d’amélioration», a déploré la présidente de la FTQ, Magali Picard, devant les manifestants.

«Les chiffres vont sortir bientôt et ça va être encore une année catastrophique, ça va encore être une année qui va faire la démonstration qu’en prévention, on n’en met pas assez», a lancé Luc Vachon, président de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD).

«On laisse les employeurs considérer que le régime au Québec, c’est un régime d’assurance. Ce n’est pas un régime d’assurance qui dit ‘moi je paie une prime et si tu te blesses, tu réclameras, on va te payer’. Et après, on chialera que la prime est trop chère. La volonté, c’était de réduire (les risques) à la source. La volonté, c’était qu’il n’y ait plus d’hommes et de femmes qui ne reviennent pas ou qui reviennent en morceaux à la maison», a illustré Luc Vachon.

«On veut que le gouvernement nous donne de vrais mécanismes de prévention et que la boucherie arrête», s’est exclamé à son tour David Bergeron-Cyr, deuxième vice-président de la CSN.

Selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, «chaque année au Québec, on dénombre près de 200 décès reliés au travail, 10 000 maladies professionnelles et près de 91 000 accidents du travail».