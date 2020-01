Santé-sécurité: FTQ et CSD invitent le ministre Boulet à écouter la Santé publique

MONTRÉAL — Les syndicats invitent le ministre du Travail, Jean Boulet, à écouter la Santé publique, qui a conclu qu’il fallait étendre à tous les travailleurs l’ensemble des mécanismes de prévention de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

Dans un rapport qui vient d’être rendu public, l’Institut national de santé publique du Québec a conclu qu’il y avait d’«importantes inégalités sociales» dans le fait que plusieurs catégories de travailleurs n’étaient pas couverts par l’ensemble des mécanismes de prévention prévus à la loi. Et ce sont les travailleuses qui sont les plus pénalisées.

La loi prévoit quatre mécanismes de prévention: un comité de santé-sécurité, un représentant à la prévention, un programme de prévention et un programme de santé spécifique à l’établissement. La loi, adoptée en 1979, a couvert les travailleurs en définissant des groupes prioritaires.

Or, 40 ans plus tard, plusieurs catégories de travailleurs ne sont toujours pas couverts par l’ensemble des mécanismes de prévention — qui ont pourtant fait leurs preuves pour réduire les risques.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, devait déposer sa réforme en santé et sécurité du travail avant la fin de l’année 2019. Il l’a toutefois reportée; celle-ci doit être déposée au cours des prochaines semaines.

Prendre soin des travailleurs

«Tout le monde devrait être visé par les mécanismes de prévention. Il y a 104 000 accidents de travail déclarés par année. C’est 36 000 équivalents de postes à temps complet. Quand on parle de pénurie ou de rareté de main-d’oeuvre, bien il y a 36 000 travailleurs ou travailleuses équivalents à temps complet qui sont absents du travail et qu’on ne peut pas remplacer, parce qu’il n’y a pas de main-d’oeuvre. Donc, il faudrait prendre soin de ceux qui sont au travail», a plaidé le président de la FTQ, Daniel Boyer, interrogé à ce sujet mardi.

Le président de la CSD, Luc Vachon, s’est réjoui de voir la Santé publique confirmer les dires des organisations syndicales. Il invite le ministre Boulet, dans sa réforme, à «revenir à la base: les mécanismes de prévention et réduire à la base tous les risques» au travail.

«Il faut même inverser au niveau des budgets aussi. C’est encore le même phénomène depuis plus de 20 ans: 85 pour cent des sommes à la CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) servent à l’indemnisation-réparation et 15 pour cent servent à la prévention», a déploré M. Vachon.

Et M. Boyer, de la FTQ, ne croit pas que le ministre Boulet doive nécessairement «donner aussi aux patrons», avec sa réforme, s’il accorde aux syndicats leur revendication en matière de prévention. À ses yeux, ce n’est pas une affaire d’opposition entre les intérêts du patronat et des travailleurs.

«Ce sont des coûts (pour les employeurs) mais en même temps, ce sont des économies aussi. Parce que si on réussit — et on va réussir avec de véritables mécanismes de prévention — si on réussit à diminuer les accidents de travail, on aura donc du monde en forme pour travailler. Et ça, ça augmente la productivité et c’est favorable aux entreprises et aux travailleurs», a illustré M. Boyer.