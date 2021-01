SAP Canada ouvrira en septembre un bureau au centre-ville de Montréal: 30 emplois

MONTRÉAL — L’entreprise de logiciels d’application SAP Canada ouvrira au centre-ville de Montréal un nouveau bureau de recherche et de développement et envisage de consacrer 30 nouveaux employés à cette expansion.

Dans un communiqué publié jeudi, la compagnie affirme que sa décision de s’installer en septembre prochain à la Place Ville-Marie démontre son engagement à l’égard du marché du Québec qui est perçu comme un centre technologique de classe mondiale. Même si Toronto demeure dominant à ce chapitre au Canada, Montréal a attiré au cours des dernières années plusieurs investissements d’entreprises technologiques, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle.

SAP Canada explique que l’ajout des nouveaux emplois portera à 1000 son nombre d’employés à Montréal.

L’arrivée de SAP Canada à la Place Ville-Marie survient alors qu’un grand nombre d’entreprises songent à réduire leurs dépenses consacrées à la location de bureaux commerciaux. La pandémie de COVID-19 en a incité plusieurs à favoriser de plus en plus le télétravail et la flexibilité qu’il procure.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, signale que l’engagement de SAP Canada aidera la ville à se relever des conséquences néfastes de la pandémie et à démontrer la qualité exceptionnelle de sa main-d’oeuvre dans le domaine de la haute technologie.