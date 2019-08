Sarah Sanders, l’ex-porte-parole de Trump, devient commentatrice à Fox News

WASHINGTON — L’ancienne porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Sanders, qui a eu de nombreux échanges tendus avec les journalistes, saute de l’autre côté de la clôture.

Fox News a annoncé jeudi que Mme Sanders avait été embauchée pour offrir des commentaires et des analyses politiques sur les chaînes Fox News Channel et Fox Business Network, de même qu’au sein de la division radio et baladodiffusion.

Sarah Sanders a été l’attachée de presse du président Donald Trump de juillet 2017 à juin 2019. Elle avait marqué les esprits avec son air impassible et ses répliques cinglantes aux journalistes qui l’interrogeaient de manière agressive au sujet de nombreuses controverses impliquant le président.

Dans un communiqué, Mme Sanders a déclaré qu’elle était «plus que fière» de rejoindre Fox. Elle fera ses débuts le 6 septembre à «Fox & Friends», une émission matinale suivie assidûment par Donald Trump.