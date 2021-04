Saskatchewan: cérémonie au troisième anniversaire du drame des Broncos de Humboldt

HUMBOLDT, Sask. — Le troisième anniversaire de la tragédie routière qui a décimé une équipe de hockey junior en Saskatchewan, le 6 avril 2018, sera souligné ce mardi lors d’une cérémonie virtuelle.

La collision entre l’autocar qui transportait les Broncos de Humboldt et un camion semi-remorque a fait 16 morts et 13 blessés. Le conducteur du camion n’a pas effectué d’arrêt obligatoire à une intersection et a violemment percuté l’autocar transportant les membres de l’équipe de hockey près de Tisdale, en Saskatchewan.

La cérémonie sera célébrée à l’église catholique St. Augustine et sera retransmise sur la page Facebook de la Ville de Humboldt. Une minute de silence interviendra à 16h50, l’heure approximative où la tragédie s’est produite.

Le maire de la ville située à environ 220 kilomètres au nord de Regina a décrété une Journée Broncos de Humboldt 2017-2018 et a émis le souhait qu’elle soit soulignée chaque année, le 6 avril.

Le premier ministre Justin Trudeau a tenu à honorer les victimes, leurs proches, mais aussi les premiers répondants, «qui se sont rendus sur les lieux de l’accident avec courage et professionnalisme».

«Ce qui s’est passé ce jour-là a laissé des cicatrices qui ne se refermeront jamais complètement. Mais, malgré la douleur, tous les Canadiens se sont unis», a-t-il indiqué dans une déclaration.

«J’espère que tous les Canadiens prendront un moment aujourd’hui pour se souvenir de ceux que nous avons perdus et pour penser à tous ceux dont la vie a été changée à jamais. Au cours des trois dernières années, certains survivants de l’accident ont réappris à parler, à marcher et à patiner. D’autres ont obtenu leur diplôme d’études secondaires et sont entrés à l’université. À eux et à tous ceux qui continuent à se rétablir et à rebâtir leur vie : vous êtes un exemple éloquent de résilience pour nous tous — vous êtes la force de Humboldt», a-t-il ajouté.