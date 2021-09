Saskatchewan: les directives liées à la COVID-19 inquiètent des parents

REGINA — Le fils d’Aaron Genest a passé trois jours dans trois salles de classe différentes d’une école secondaire de Saskatoon avec un élève qui a par la suite été déclaré positif à la COVID-19.

«Les conversations entre enfants étant ce qu’elles sont, il a été découvert que c’était quelqu’un qui s’était assis à côté de lui et n’était pas vacciné», a raconté M. Genest, qui a ajouté que l’élève ne portait pas de masque, car il n’était requis que dans les classes du primaire des écoles publiques de la ville à ce moment. Cela a depuis été modifié pour inclure toutes les classes.

M. Genest a reçu une lettre l’informant du cas positif, mais elle n’incluait pas d’ordre d’isolement pour son fils.

«La même lettre a été envoyée à tous les parents de toutes les classes, qui disait essentiellement de renvoyer notre enfant à l’école et de surveiller les symptômes.»

La Saskatchewan n’exige pas que les élèves qui ont eu des contacts étroits avec d’autres élèves atteints de la COVID-19 s’isolent à moins que le contact ne se soit produit lors d’une fête ou d’un autre rassemblement social avec des pairs en dehors de l’école.

«Mais s’ils sont exposés à l’école, ils peuvent continuer à venir à l’école et ils ne peuvent tout simplement pas participer aux activités parascolaires. Ils doivent porter un masque sauf quand ils mangent», a déclaré Patrick Maze, président de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan.

Ce qui rend les choses plus compliquées, c’est que les étudiants effectuent leur propre recherche de contacts, en raison d’un manque de ressources et de financement d’urgence, a ajouté M. Maze. Dans la plupart des cas, les écoles ne savent pas qui a la COVID-19, de sorte que le personnel ne peut appliquer aucune restriction.

Les écoles publiques de Saskatoon – la plus grande division de la Saskatchewan – ont déclaré que la Saskatchewan Health Authority ne partageait pas l’identité d’un élève diagnostiqué. Il n’y a donc aucun moyen de savoir qui est positif, et encore moins qui a été en contact étroit avec un élève positif.

«C’est déroutant, illogique et très difficile à mettre en pratique», a déclaré M. Maze, qui aimerait voir le port du masque obligatoire dans toutes les écoles et l’exigence d’une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour le personnel et les élèves admissibles.

Le ministère de la Santé n’a pas répondu aux demandes de commentaires à ce sujet, mais une ordonnance de santé publique indique que les élèves en contact étroit sont exemptés des exigences d’isolement pour «réduire le fardeau sociétal associé à l’absence des parents ou des tuteurs au travail et pour garantir que les enfants peuvent continuer à apprendre en classe».

Le fils de M. Genest a été déclaré négatif à la COVID-19, mais l’exemption d’isolement dans les écoles inquiète toujours le père.

«J’ai un enfant de six ans à la maison qui n’est pas vacciné, et mon fils aurait pu l’avoir ramené à la maison (…) et les conséquences auraient pu être différentes», a dit M. Genest.

Il pense qu’il faut faire confiance aux divisions scolaires pour savoir qui a la COVID-19 afin qu’elles puissent être plus proactives dans leur gestion des risques.

«Il est parfaitement raisonnable que l’état de santé de chaque enfant soit partagé avec l’école», a déclaré M. Genest. «Nous le faisons s’ils ont des poux.»

La Saskatchewan fait face à sa plus grande vague depuis le début de la pandémie et a certains des taux de cas hebdomadaires les plus élevés du pays.

Mercredi, la province a signalé 475 nouveaux cas, dont 22 % chez des enfants de moins de 12 ans, qui ne sont pas admissibles au vaccin. On a rapporté que deux enfants étaient hospitalisés avec le virus.

Les données du gouvernement indiquent qu’il y a eu plus de 140 cas dans les écoles au cours des deux premières semaines de la reprise des cours, ainsi que 14 éclosions actives dans les garderies de la province.

«Nous voyons plus de cas cette année dans les écoles et les garderies que lors de la dernière année scolaire», a déclaré Margi Corbett, avocate de Safe Schools Saskatchewan, un groupe Facebook de près de 12 000 parents et enseignants qui suivent les cas de COVID-19 dans les écoles.

Mme Corbett a déclaré que le groupe avait demandé la vaccination obligatoire et l’obligation du port du masque dans toutes les écoles à l’échelle de la province, mais les lettres au premier ministre Scott Moe et aux ministres de la Santé et de l’Éducation sont restées sans réponse.

«Je suis terriblement inquiète», a déclaré Mme Corbett, qui a deux petits-enfants. «Je ne sais pas comment le décrire autrement.»