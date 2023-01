Saskatchewan: Trudeau visitera une usine de traitement de terres rares lundi

SASKATOON — Le premier ministre Justin Trudeau se déplacera à Saskatoon lundi afin de visiter une usine de traitement d’éléments de terres rares.

Le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt, le cuivre et le groupe de 17 métaux et minéraux appelés éléments de terres rares sont prioritaires pour l’exploration, la production et le traitement de minéraux essentiels inscrits dans la stratégie canadienne annoncée le mois dernier par le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson.

La production de ces métaux et minéraux critiques figurait dans l’ordre du jour des discussions tenues la semaine dernière par le premier ministre Trudeau avec les présidents des États-Unis, Joe Biden et Andres Manuel Lopez Obrador, du Mexique, lors de leur sommet tenu à Mexico.

En 2020, la Banque mondiale a prédit que la demande de minéraux critiques augmenterait de 500 % d’ici 2050. Plusieurs de ces minéraux et métaux, comme le lithium et le cuivre, sont utilisés pour fabriquer des batteries et produire de l’énergie propre.

Le Canada n’est pas un producteur commercial d’éléments de terres rares, mais il possède certains des plus grands gisements connus.

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, sera présent lors de la visite du premier ministre Trudeau à l’usine de transformation, et le chef du gouvernement du Canada devrait ensuite s’adresser aux médias vers 13h00, heure de l’Est.