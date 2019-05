Saskatchewan: un homme qui a couru nu dans une épicerie fait face à la justice

PRINCE ALBERT, Sask. — La Couronne réclame un an de prison pour un homme reconnu coupable d’avoir couru nu dans une épicerie du nord de la Saskatchewan, en mars dernier.

La poursuite souhaite également que Calvin John Jobb rembourse au supermarché de Prince Albert près de 200 $ pour la nourriture qui a dû être jetée après sa course dans les allées.

M. Jobb, qui est âgé de 51 ans, a plaidé coupable aux accusations qui pesaient contre lui, dont celle d’outrage à la pudeur.

La défense, qui réclame une peine de six mois, plaide que l’homme hallucinait après avoir pris ce qu’il croyait être du cannabis.

Lors des plaidoiries, lundi, le tribunal a appris que M. Jobb avait brandi un manche à balais, avait crié à des clients et avait endommagé des caisses enregistreuses pendant sa course dans l’épicerie. Il avait aussi lancé de la viande et sauté dans un congélateur à viande.

Il doit recevoir sa peine le 22 mai.

Un employé a raconté que M. Jobb «agissait comme un animal sauvage» et qu’il avait crié: «tirez-moi» lorsque la police avait tenté de l’arrêter.

Quatre policiers ont finalement sorti l’homme du magasin, qui, à un certain moment, a saisi le pistolet à impulsion électrique de l’un des agents, selon la poursuite.

L’avocat de M. Jobb, Robert Rooney, a souligné que son client était «en mauvais état» ce jour-là.

«Il savait qu’il consommait quelque chose. Il ne savait pas exactement ce que c’était, et il a trouvé cela terrifiant», a-t-il raconté.