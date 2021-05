Saskatchewan: un incendie de forêt prend de l’ampleur et force des évacuations

PRINCE ALBERT, Sask. — Un temps sec et des vents violents ont continué de nourrir un important incendie de forêt, mardi, près de la troisième plus grande ville de la Saskatchewan, alors même que les pompiers combattaient les flammes.

«Le feu continue de faire rage», a rapporté le maire de Prince Albert, Greg Dionne.

La ville de quelque 40 000 habitants, environ 140 kilomètres au nord-est de Saskatoon, n’est pas étrangère aux incendies de forêt, mais la proximité de celui-ci est inquiétante, selon M. Dionne.

«Nous le combattons au sol et dans les airs», a-t-il souligné.

Selon les informations de l’agence de sécurité publique de la Saskatchewan, l’incendie s’est déclaré à environ quatre kilomètres au nord-est de Prince Albert, lundi après-midi. Sa cause est encore inconnue.

Le feu s’est rapidement propagé en raison de températures anormalement élevées et de forts vents. L’état d’urgence a été déclaré pour Prince Albert et la municipalité rurale de Buckland plus tard dans la journée.

L’incendie atteignait environ 37 kilomètres carrés mardi matin, bien qu’il semblait s’éloigner de la limite nord de la ville.

M. Dionne a signalé que l’incendie avait également franchi l’autoroute 55.

L’agence de sécurité publique précise que 29 résidants forcés d’évacuer les environs se sont réfugiés dans des hôtels locaux. Une quarantaine de voisins étaient également prêts à abandonner leur foyer dans l’éventualité où le feu changerait de direction.

Steve Roberts, de l’agence de sécurité provinciale, confirme que l’incendie n’est pas sous contrôle. «Notre météo ne sera pas favorable», a-t-il noté.

La température dans la ville a presque atteint 30° C mardi. Une baisse de température attendue plus tard cette semaine ferait une différence importante, a reconnu M. Roberts, ajoutant qu’il faudrait toutefois quelques jours pour maîtriser l’incendie.

Le brasier a causé une importante panne de courant dans de nombreuses collectivités situées au nord de Prince Albert.

Joel Cherry, de SaskPower, rapporte que 10 structures ont été endommagées et plusieurs autres ont été complètement incendiées.

Environ 9000 clients ont été privés d’électricité, à Waskesiu, Meath Park, La Ronge et Stanley Mission, entre autres.

M. Cherry fait état de nombreux défis en vue de rétablir le courant. Une seule ligne de transmission dessert toute la zone et les équipes ont dû se déplacer par hélicoptère.

– Par Kelly Geraldine Malone à Winnipeg