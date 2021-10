Sauter à bord de camions pour tenter de se rendre au Royaume-Uni

CALAIS, France — Mohammad et Jaber passent leurs journées à attendre le bon camion, et le moment pourrait être venu cet après-midi.

Ce camion leur inspire confiance. Ils crient à leur ami de sauter. Il court, s’agrippe au camion entre la cabine et la remorque, et se cache. Le camion ne s’arrête pas, ce qui signifie que le chauffeur n’a rien vu.

Le camion et son passager clandestin filent le long d’une autoroute française, en direction de la Manche, et les amis de l’homme espèrent qu’il se rejoindra sa destination: le Royaume-Uni.

Mohammad et Jaber sont de jeunes réfugiés soudanais qui ont échappé à la guerre dans leur pays, enduré des sévices en Libye, et survécu à la traversée mortelle de la Méditerranée vers l’Italie. Ils se trouvent maintenant à Calais, dans le nord de la France. Comme des centaines d’autres réfugiés arrivés principalement d’Afrique de l’Est et du Moyen-Orient, ils espèrent se rendre jusqu’au Royaume-Uni en se cachant à bord de camions, une stratégie dangereuse et potentiellement mortelle.

Les politiciens des deux côtés de la Manche se querellent quant à la meilleure manière de les en empêcher. Des milliers de personnes ont réussi à se rendre jusqu’au Royaume-Uni au cours des derniers mois, en camion ou autrement, alimentant la rhétorique anti-immigrants.

Si ceux qui ont de l’argent peuvent rallier le Royaume-Uni à bord d’embarcations fragiles et surchargées, ceux qui n’en ont pas doivent sauter à bord de l’un des dizaines de milliers de camions commerciaux qui partent chaque jour de la France pour le Royaume-Uni.

Plusieurs des migrants de Calais veulent se rendre au Royaume-Uni pour améliorer leur sort ou pour rejoindre des proches. Les responsables français évoquent aussi les règles britanniques très permissives envers les migrants sans papiers.

Seuls les migrants qui sont jeunes, en santé et qui voyagent seuls osent essayer de sauter à bord des camions. C’est un effort collectif.

Par une froide journée d’automne cette semaine, cinq jeunes hommes épiaient les camions qui sortaient d’un entrepôt. Un sixième était caché près de la route.

Quand un camion prometteur arrivait, ils lui criaient de sauter à bord.

Les camionneurs surveillent que personne ne se cache à bord de leur véhicule, ou s’arrêtent pour prévenir les passagers clandestins potentiels qu’ils ne s’en vont pas au Royaume-Uni. Les policiers effectuent des patrouilles fréquentes, sirènes hurlantes, pour décourager les jeunes hommes.

Une fois à bord, les migrants épient soigneusement le trajet emprunté par le conducteur. Seulement une séquence précise de virages à gauche et à droite les conduira en direction de la Manche. Si la séquence est erronée, ils descendent et recommencent.

Mohammad a réussi à monter clandestinement à bord d’un camion deux fois, mais il a dû sauter quand il a réalisé qu’il ne se rendait pas au Royaume-Uni.

Certains se cachent entre la cabine et la remorque. D’autres se camouflent parmi les marchandises, s’ils réussissent à ouvrir les portes.

Et même si le camion va dans la bonne direction, les passagers clandestins ne sont pas au bout de leurs peines. Des policiers utilisent de l’équipement sophistiqué à l’entrée du tunnel sous la Manche pour examiner les camions à la recherche de chaleur corporelle ou d’ombres qui bougent. Si les passagers clandestins sont découverts, ils sont expulsés des camions par la police. Plus de 18 000 personnes ont été trouvées à bord des camions l’an dernier, et 11 000 depuis le début de l’année.

Les groupes qui défendent les droits des migrants et les militants des droits de la personne disent recevoir des appels de migrants prisonniers de camions réfrigérés qui suffoquent ou sont presque morts de froid. Certains prétendent avoir été rudoyés par les policiers après avoir été découverts.

Certains subissent des fractures ou des blessures encore plus graves en tentant de sauter à bord des camions en mouvement. Fin septembre, un jeune homme de 20 ans, Yasser Abdallah, a été écrasé mortellement.

Lui aussi avait fui le Soudan. Il rêvait de conduire un taxi au Royaume-Uni. Plus de 300 migrants lui ont rendu hommage à Calais une semaine après sa mort.

Les réfugiés reprochent aux camionneurs d’accélérer et de freiner brusquement et faire louvoyer leur véhicule pour les faire tomber. Cela ne les empêche pas de continuer à essayer.

La nuit, ils dorment dans la forêt autour de Calais, dans une tente s’ils sont chanceux, mais habituellement sous un arbre. La police visite les campements chaque matin, procédant à des arrestations parfois musclées et confisquant leurs biens, selon des militants des droits de la personne.

«Certains restent ici une journée, certains une semaine, certains un mois, moi, depuis quatre mois et 15 jours», a dit Mohammad. Ses amis et lui affirment que deux ou trois personnes réussissent chaque jour à sauter à bord d’un camion pour le Royaume-Uni.

Ahmad, un Soudanais de 28 ans qui est parti de son pays en 2018, montre une vidéo sur TikTok. Les images sont en date du lendemain de la mort de Yasser et proviennent du compte de quelqu’un qui a réussi à traverser.

La vidéo montre un homme qui court à côté d’un camion bleu et blanc et qui se hisse à bord.

Du texte arabe, le drapeau britannique et deux lettres recouvrent les images: R-U.