Sauver les caribous sans tuer des loups, proposent des chercheurs

On peut parvenir à éloigner les loups des troupeaux de caribous dont ils se nourrissent en rendant plus difficiles leurs déplacements sur des sentiers d’origine humaine que ces prédateurs utilisent pour chasser.

C’est ce que laisse entendre une nouvelle étude.

Son auteur principal, Jonah Keim, affirme que les gouvernements ne sont pas obligés d’abattre ou d’empoisonner des loups le caribou, dont les troupeaux sont en voie de disparition.

Il rappelle que les loups se déplacent souvent le long des chemins et des lignes de coupe pour pénétrer dans l’habitat du caribou.

Selon M. Keim, l’abattage d’arbres et la formation de monticules de terre le long de sentiers sélectionnés dans une aire de répartition de caribous du nord-est de la Colombie-Britannique, ont réduit de 85 % le nombre d’interactions entre les loups, les ours et les caribous.

Mais un spécialiste du caribou, Dave Hervieux d’Alberta Environnement, dit que cela ne résout pas le problème de la présence de trop nombreux loups en premier lieu.

Si la restauration du couvert forestier des sentiers artificiels fait partie de la solution, la mise à mort d’un certain nombre de loups sera toujours nécessaire, ajoute-t-il.