Sauvetage d’un des travailleurs piégés dans une mine d’or en Chine

BEIJING — Dimanche, des sauveteurs en Chine ont remonté à la surface l’un des 22 travailleurs piégés pendant deux semaines après une explosion dans une mine d’or, ont rapporté les médias d’État.

Les rapports ont indiqué que le travailleur était dans un état fragile, mais aucun autre détail n’a été donné. La chaîne de télévision publique CCTV a montré des ambulances garées à côté de véhicules d’ingénierie dans la mine de Qixia, dans la province du Shandong, dans le nord-est du pays.

Les sauveteurs sont en contact avec 10 des travailleurs qui se trouvaient dans la mine lorsqu’une explosion s’est produite le 10 janvier alors qu’elle était encore en construction. Un autre travailleur serait décédé tandis que le sort de 11 autres serait inconnu.

Le puits serait bloqué à 350 mètres (1 000 pieds) sous la surface par 70 tonnes de débris. Les sauveteurs ont foré des puits supplémentaires pour la communication, la ventilation et l’évacuation des survivants.

Les travailleurs survivants ont reçu une solution nutritive, mais les sauveteurs sont désormais en mesure de fournir régulièrement de la nourriture et des boissons, ainsi que des vêtements et d’autres fournitures, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

Les autorités ont arrêté des directeurs de mine pour avoir retardé le signalement de l’accident pendant plus de 24 heures. La cause de l’explosion n’a pas été annoncée.

Une surveillance accrue a amélioré la sécurité dans l’industrie minière chinoise, qui comptait en moyenne 5 000 décès par an. Cependant, la demande de charbon et de métaux précieux continue de provoquer des coupures de coin, et deux accidents à Chongqing l’année dernière ont tué 39 mineurs.

The Associated Press