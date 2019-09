Scheer offre un oui partiel aux quatre demandes prioritaires de Legault

HAMILTON — Le chef conservateur n’est pas prêt à s’engager, pour l’instant, sur les demandes du Québec en matière d’immigration.

Mardi, le premier ministre François Legault a soumis quatre demandes prioritaires aux chefs fédéraux en campagne. Parmi celles-ci, une demande sur l’immigration.

En campagne à Hamilton mercredi matin, Andrew Scheer a été invité à répondre au désir de Québec pour un plus grand contrôle sur le système d’immigration.

M. Scheer s’est contenté d’exprimer son ouverture pour l’élimination de la duplication des démarches administratives pour les travailleurs étrangers temporaires. Il n’a rien dit du fait que Québec veut décider du nombre de réfugiés et du nombre d’immigrants acceptés pour réunification familiale dans la province. Pas un mot non plus sur l’imposition de tests de français et de connaissance des valeurs québécoises.

«Nous avons toujours dit que nous sommes ouverts à travailler avec le gouvernement du Québec pour donner plus d’autonomie du système d’immigration, s’assurer que le système puisse répondre aux besoins de la province du Québec», a-t-il dit.

M. Scheer a rappelé que son parti s’engage à instaurer une déclaration de revenus unique pour les Québécois, autre demande prioritaire de M. Legault.

Et puis, malgré les tentatives des journalistes, il a été impossible de faire dire au chef conservateur si oui ou non il imposerait un éventuel projet de pipeline au Québec.

«Comme j’ai toujours dit, je vais défendre les projets qui sont dans l’intérêt national. Je respecte les champs de compétence provinciale, je respecte aussi le champ de compétence fédérale», a repris M. Scheer, offrant des arguments qu’il avait déjà servis la veille en entrevue à la télévision de Radio-Canada.

«J’ai proposé une idée, une proposition, le corridor énergétique qui va créer une situation gagnant-gagnant avec le gouvernement du Québec. (…) Je sais que (…) les Québécois préfèrent acheter le pétrole canadien au lieu (du) pétrole des États-Unis ou d’Algérie. Et aussi les gens du Québec savent très très bien que c’est préférable de transporter le pétrole par oléoduc (plutôt que) par les chemins de fer», a-t-il ajouté.

À Québec, le premier ministre François Legault n’a pas tardé à lui offrir une réplique.

«Selon nous, il y a une compétence du Québec. Puis en plus, il y a une question de politique, de légitimité, et on sait que les Québécois sont contre cet oléoduc», a tranché M. Legault.

Le chef conservateur était à Hamilton pour promettre que son éventuel gouvernement trouverait des économies — 1,5 milliard $ par an — en éliminant des subventions à des entreprises qui n’ont pas besoin de l’aide fédérale.

«Nous allons empêcher que cet argent aille aux riches et aux gens bien connectés qui en ont le moins besoin, et nous allons le remettre dans les poches des Canadiens et Canadiennes qui travaillent fort et qui en ont le plus besoin», a-t-il déclaré.