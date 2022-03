Scrutin d’octobre: Christine St-Pierre confirme qu’elle ne sera pas candidate

QUÉBEC — La députée libérale Christine St-Pierre a confirmé lundi la fin prochaine de sa carrière politique. Elle a annoncé officiellement qu’elle ne serait pas candidate lors de la campagne électorale qui aura lieu dans quelques mois.

En fin de journée, accompagnée de sa cheffe, Dominique Anglade, Mme St-Pierre a choisi un restaurant montréalais pour indiquer publiquement que sa carrière prendrait fin au terme de son cinquième mandat à titre de députée de l’Acadie.

Après une longue carrière d’une trentaine d’années comme correspondante parlementaire à Québec, Ottawa et Washington pour Radio-Canada, Mme St-Pierre aura eu droit par la suite à une carrière politique de premier plan, ayant exercé d’importantes fonctions dans les gouvernements de Jean Charest et de Philippe Couillard, pendant plus d’une décennie, avant de se retrouver sur les bancs de l’opposition au cours des quatre dernières années.

Maintenant âgée de 68 ans, elle a été élue pour la première fois en 2007, répondant à l’appel que lui avait lancé le premier ministre Jean Charest.

Elle a dirigé le ministère des Relations internationales et de la Francophonie de 2014 à 2018, et a dû se battre pour ne pas qu’il soit réduit à un simple secrétariat, à l’époque où le premier ministre Couillard cherchait par tous les moyens à sabrer dans les dépenses gouvernementales.

Elle aura aussi été ministre de la Culture, des Communications, ministre responsable de la Condition féminine et aussi de la protection de la langue française.

Au cours des dernières années, dans l’opposition, elle s’est notamment battue pour que le gouvernement agisse en vue de freiner l’exploitation sexuelle des mineures.

Son départ de la vie politique fait partie d’une longue liste de députés libéraux, peut-être une dizaine, prêts à passer à autre chose. Déjà, les députés Lise Thériault et Gaétan Barrette ont rendu publique leur intention de se retirer de la vie politique au terme du présent mandat. D’autres suivront dans les prochains mois.