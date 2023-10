Seager se démarque et les Rangers sortent le balai contre les Orioles

ARLINGTON, Texas — Corey Seager et Adolis Garcia ont frappé des circuits rapidement et Nathan Eovaldi a retiré sept frappeurs en sept manches pour signer une autre victoire décisive des Rangers du Texas, cette fois au compte de 7-1 contre les Orioles de Baltimore pour compléter le balayage, mardi.

Les Rangers, privés du titre de la section Ouest de l’Américaine en vertu d’une défaite contre les Mariners de Seattle au dernier jour de la saison régulière, ont depuis remporté leurs cinq rencontres éliminatoires. Ils accèdent ainsi à la série de championnat de l’Américaine pour une première fois depuis 2011.

«Nous jouons simplement du bon baseball, a lancé Seager. Je ne parviendrai jamais à en dire assez sur ce que nos lanceurs ont été capables de faire en limitant quelques très bonnes attaques, et nous avons marqué assez de points pour gagner les matchs.»

Les Orioles ont remporté 101 matchs cette saison, un sommet dans l’Américaine, et n’ont jamais été balayés dans une série en saison régulière. Ils ont maintenant perdu huit matchs de suite en séries éliminatoires.

«Je suis très fier de notre groupe, a dit le gérant des Orioles, Brandon Hyde. Ils ont défié tous les pronostics. Personne n’a cru en nous. Les gars ont joué à fond pendant six mois. Nous n’avons tout simplement pas bien joué lors de ces trois derniers matchs, malheureusement.»

Seager, qui a ouvert la marque avec un circuit en solo en première, a battu un record de Barry Bonds en deuxième ronde avec neuf buts sur balles en trois matchs.

Les Orioles ont offert un but sur balles intentionnel à Seager pour remplir les buts en deuxième et le double de Mitch Garver a ensuite donné une avance de 3-0 aux Rangers.

Une passe gratuite en quatrième a fait de Seager le premier joueur à en obtenir neuf en trois matchs en série de section. C’est un de plus que Bonds, avec les Giants de San Francisco en 2003.

Le circuit de Garcia en troisième a ajouté trois points au tableau, portant la marque à 6-0. Il s’est élancé sur un tir de Dean Kremer, alors que le lanceur israélo-américain obtenait un premier départ en carrière lors des éliminatoires.

Kremer a montré une fiche de 13-5 et une moyenne de points mérités de 4,12 en 32 départs cette saison.

«Nous avons plusieurs joueurs qui n’avaient jamais joué durant les éliminatoires avant, a dit Hyde. Alors ça fait mal, et c’est correct. C’est correct d’en faire un carburant pendant la saison morte. Je pense que les gars vont être affamés au camp d’entraînement.»

Nathaniel Lowe a également frappé un circuit en solo, cette fois en sixième.

«J’ai vu une équipe qui était très motivée, a expliqué le gérant des Rangers, Bruce Bochy, trois fois champion de la Série mondiale avec les Giants. À l’attaque, tout le monde a fait quelque chose pour contribuer.»

Eovaldi a remporté les deux matchs qui ont permis aux Rangers d’atteindre le tour éliminatoire suivant. Cette fois, 76 de ses 98 lancers étaient dans la zone des prises, ne concédant aucun but sur balles. Il n’a permis qu’un point.

C’était le premier match éliminatoire des Rangers au Globe Life Field, inauguré en 2020, et qui avait été choisi comme emplacement neutre pour plusieurs matchs éliminatoires en raison de la pandémie de COVID-19 la même année.

Les Dodgers de Los Angeles ont passé la majorité du mois d’octobre 2020 dans ce stade, Seager étant nommé joueur le plus utile de la série de championnat de la Nationale et de la Série mondiale. Une année plus tard, le joueur d’arrêt-court s’en allait au Texas avec un contrat de 10 ans et de 325 millions $ US en poche.