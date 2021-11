Secteur pétrolier: le Canada vers le plafonnement des émissions

GLASGOW, R.-U. — Le Canada est sur le point de faire le premier pas vers le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier, lundi, alors que le premier ministre Justin Trudeau entame deux jours de pourparlers des dirigeants au sommet des Nations unies sur le climat à Glasgow.

Il s’agit de la 26e réunion de la Conférence des Parties à la convention des Nations unies sur le climat, connue sous le nom de COP26. M. Trudeau y est présent aux côtés de plus de 120 autres dirigeants mondiaux, dont le président américain Joe Biden et la chancelière allemande Angela Merkel.

Le Canada n’augmentera pas davantage ses cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre que ce qui a été annoncé plus tôt cette année. En juillet, le Canada a officiellement soumis son nouvel objectif à l’ONU, qui vise à réduire de 40 à 45 % ses émissions par rapport à 2005 d’ici 2030.

L’objectif précédent était une réduction de 30 % des émissions de 2005 d’ici 2030.

La récente plateforme électorale de M. Trudeau comprenait un certain nombre de nouvelles politiques pour atteindre cet objectif révisé, y compris une promesse que les émissions de pétrole et de gaz seront plafonnées et forcées à descendre jusqu’à ce qu’elles atteignent la carboneutralité en 2050.

L’absence de réglementation sur les émissions du secteur pétrolier et gazier est depuis longtemps un point sensible entre les groupes environnementaux du Canada et le gouvernement fédéral.

Le nouveau ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré à La Presse Canadienne avant son départ pour l’Écosse que le nouvel organisme consultatif du gouvernement sur la carboneutralité sera chargé d’aider à définir des objectifs pour le plafond pétrolier et gazier. Lundi, il enverra une lettre au groupe consultatif pour lancer le processus.

M. Trudeau arrive à la COP après le sommet des dirigeants du G20 à Rome, où les leaders ont convenu que le réchauffement climatique devait être limité à 1,5 degré Celsius d’ici la fin de ce siècle. Cependant, ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les actions spécifiques pour y parvenir.

«Il ne fait aucun doute que le Canada et un certain nombre d’autres pays auraient aimé un langage plus fort et des engagements plus forts que d’autres dans la lutte contre les changements climatiques», a déclaré M. Trudeau lors de sa conférence de presse de clôture.

«Mais nous avons fait des progrès significatifs en reconnaissant que 1,5 degré est l’ambition que nous devons partager.»