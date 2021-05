Secteur public: après l’entente FTQ, la CSQ et la CSN analysent et font le point

MONTRÉAL — L’entente de principe conclue entre Québec et la FTQ, samedi, a surpris les deux autres centrales syndicales, où les négociations se poursuivent.

La CSQ n’est pas très éloignée de l’entente FTQ au plan salarial. La Centrale des syndicats du Québec demande l’équivalent de 6 % sur trois ans.

L’entente de la FTQ prévoit 2 % d’augmentation par année pendant trois ans, en plus d’une modification de la structure salariale pour améliorer de façon plus marquée la rémunération des plus bas salariés.

La présidente de la CSQ, Sonia Éthier, compte bien «faire le point» au sujet de la négociation avec ses instances qui étaient déjà prévues cette semaine.

À la CSQ, la Fédération des syndicats de l’enseignement, qui négociait pour 73 000 enseignants du primaire et du secondaire, a déjà conclu une entente de principe avec Québec sur les conditions de travail, mais pas sur les salaires, qui sont négociés par sa centrale.

De son côté, la CSN ne tient pas pour acquis que les augmentations salariales qu’a acceptées la FTQ s’appliqueront à ses membres.

En entrevue lundi, la vice-présidente responsable de la négociation du secteur public à la CSN, Caroline Senneville, a souhaité attendre de voir les textes de l’entente de la FTQ avant de trancher.