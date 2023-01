Secteur public: le front commun rejette l’offre de Québec

MONTRÉAL — Après la FIQ, c’est au tour du front commun intersyndical du secteur public de rejeter les offres de Québec en vue du renouvellement des conventions collectives.

Le front commun est composé de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l’APTS (Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux), qui représentent ensemble quelque 420 000 travailleurs des secteurs public et parapublic.

Chacune des organisations qui composent le front commun a rejeté à l’unanimité l’offre gouvernementale dans son instance, a-t-on précisé mercredi.

Québec a offert des augmentations salariales de 9 % sur cinq ans, plus un montant forfaitaire de 1000 $, plus une somme équivalant à 2,5 % réservée à des «priorités gouvernementales». Québec affirme donc présenter une offre qui équivaut à 13 % sur cinq ans.

Le front commun réclame 100 $ par semaine d’augmentation ou l’indice des prix à la consommation (IPC) plus 2 % pour la première année des contrats de travail — selon la formule la plus avantageuse pour les travailleurs — puis l’IPC plus 3 % pour la deuxième année et l’IPC plus 4 % pour la troisième.

Le front commun affirme que Québec «offre ni plus ni moins qu’un appauvrissement aux travailleuses et aux travailleurs en leur présentant des augmentations de salaire qui ne couvrent même pas celle du coût de la vie».

Les conventions collectives des secteurs public et parapublic arriveront à échéance le 31 mars prochain.