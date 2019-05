Secteur public: les discussions sont laborieuses pour former le front commun

MONTRÉAL — Le front commun intersyndical du secteur public n’est pas encore constitué et il n’est pas acquis qu’il parviendra effectivement à se former pour la prochaine négociation. Les discussions entre les trois centrales syndicales s’avèrent plus laborieuses cette fois-ci, a appris La Presse canadienne.

Traditionnellement, la CSN, la CSQ et la FTQ font partie du front commun. Cette fois-ci, plusieurs sources font état d’une certaine irritation.

D’abord, les demandes sur lesquelles la CSN, la CSQ et la FTQ consultent présentement leurs membres diffèrent passablement selon la centrale. Mais, surtout, l’irritation se fait sentir face à la stratégie de la CSN de dévoiler publiquement les demandes sur lesquelles elle consulte ses membres, alors que la FTQ et la CSQ ont choisi de rester discrètes et de laisser leurs membres en décider.

Et la CSN n’y va pas de main morte, avec des demandes de 3 $ d’augmentation dès la première année, puis 3 pour cent pour chacune des autres années. Pour un préposé aux bénéficiaires qui gagne 20 $ dans le secteur public, cela équivaut à une demande d’augmentation de 15 pour cent pour la première année seulement.

Des sources dans les deux autres centrales font valoir qu’en agissant ainsi, la CSN les a placées dans une situation inconfortable: si elles font des demandes qu’elles jugent plus raisonnables, elles auraient l’air de défendre leurs membres avec moins d’ardeur.