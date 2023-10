Secteur public: les primes prolongées jusqu’au 15 octobre n’ont pas encore pris fin

MONTRÉAL — Le versement des primes que touchent des milliers de travailleurs du secteur public, qui devait prendre fin le 15 octobre, n’a pas encore été interrompu, rapportent les syndicats concernés.

Le 25 septembre, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, avait demandé aux syndicats de réduire le nombre de leurs demandes sectorielles à cinq, comme elle-même s’engageait à le faire d’ici deux semaines, à défaut de quoi ces primes prendraient fin.

Ces primes valent quelque 600 millions $, avait-elle précisé. Elles concernent le personnel infirmier, les psychologues, les ouvriers spécialisés ou ceux qui travaillent auprès des personnes en CHSLD, par exemple.

«On nous a indiqué que les primes n’étaient pas coupées pour le moment, mais sans plus. On n’a pas eu plus d’information», a fait savoir la première vice-présidente de l’APTS, Josée Fréchette, en entrevue mercredi.

À la CSN aussi, le vice-président François Enault rapporte qu’il n’y a «pas de coupure de prime encore».

Ces primes peuvent représenter des milliers de dollars par travailleur concerné. Pour le personnel infirmier, ces primes de rétention sont de 7,5 % pour le quart de soir, de 6 % pour le quart de nuit et de 3,5 % pour le quart de jour.