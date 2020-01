Secteur public: les syndiqués FTQ pas encore en mobilisation, mais «ça va venir»

MONTRÉAL — La FTQ «n’en est pas encore» aux plans de mobilisation et de moyens de pression dans le secteur public, mais «ça va venir» parce que ses propres membres vont le demander, croit le président de la centrale, Daniel Boyer.

Les offres du gouvernement du Québec au demi-million d’employés de l’État, présentées à la mi-décembre, sont carrément «méprisantes», juge M. Boyer. Ces offres sont de 7 pour cent sur cinq ans, dans un contexte de surplus budgétaire.

Le président de la FTQ et le nouveau secrétaire général de la centrale, Denis Bolduc, ont rencontré la presse, mardi, pour une conférence de presse de la rentrée, après les Fêtes.

La FTQ commencera ses négociations proprement dites avec Québec au cours des prochains jours et évaluera alors le degré d’ouverture des négociateurs gouvernementaux. Mais M. Boyer s’attend déjà à devoir exercer des moyens de pression.

La FTQ représente entre autres des milliers de préposés aux bénéficiaires — des travailleurs pour lesquels le gouvernement Legault s’est dit prêt à se montrer plus généreux, puisqu’il y a actuellement une pénurie de ces travailleurs. Dans le secteur public, ceux-ci touchent 20,55 $ au premier échelon et 22,35 $ au cinquième et dernier échelon.

Le salaire moyen des syndiqués de la FTQ dans le secteur public est de 36 000 $.