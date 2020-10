Secteur public: les travailleurs sont «écoeurés», rapporte la FTQ

MONTRÉAL — Les travailleurs des services publics sont «écoeurés», exaspérés par une négociation avec Québec qui n’avance pas, malgré les affirmations publiques du gouvernement Legault, affirme le président de la FTQ, Daniel Boyer.

Après avoir prévenu que le système risquait de craquer, s’il n’y avait pas de réinvestissement dans les ressources humaines des réseaux de la santé et de l’éducation, M. Boyer a indiqué mercredi que maintenant, «ça pète» et qu’on est «sur le point de ruptures de services».

«Il n’y a pas que des préposés aux bénéficiaires», s’est-il exclamé, mercredi, au cours d’une conférence de presse pour faire le point sur la négociation avec Québec.

Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic ont commencé il y a un an et, selon M. Boyer, rien n’avance. Il assure que sa centrale a fait plusieurs pas, déposés des contre-propositions, mais que les négociateurs gouvernementaux, eux, n’ont pas bougé.

À son tour, donc, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec envisage des moyens de pression. Il s’agira toutefois de moyens de «visibilité»; il n’est pas question de grève ni de provoquer une rupture de services, a assuré Daniel Boyer.