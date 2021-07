Secteur public: une autre entente de principe entérinée par une fédération

MONTRÉAL — La plus petite des quatre fédérations de la CSN dans le secteur public a entériné l’entente de principe qui était intervenue pour le renouvellement des conventions collectives avec Québec.

La Fédération des professionnels représente 6000 travailleurs dans le réseau de la santé et des services sociaux, soit des techniciens et des professionnels.

L’entente de principe globale, qui avait été annoncée par la centrale syndicale le 23 juin, a été approuvée par les membres de cette fédération dans une proportion de 92 %.

La Fédération des professionnels est la première fédération de la centrale syndicale à se prononcer. Les autres feront connaître le résultat de leur vote au cours des prochaines semaines.

Comme pour les autres organisations syndicales du secteur public, l’entente globale prévoit 2 % d’augmentation en 2020-2021, puis 2 % en 2021-2022 et 2 % en 2022-2023. Elle inclut également des augmentations plus importantes pour les plus bas salariés et pour les salaires en début de carrière pour d’autres titres d’emplois.