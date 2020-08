Secteur public: une entente possible d’ici la fin septembre, croit la FTQ

MONTRÉAL — Le nouveau coordonnateur de la négociation du secteur public pour la FTQ, Marc Ranger, croit possible d’en arriver à une entente avec Québec d’ici la fin de septembre sur le renouvellement des conventions collectives.

«On risque d’avoir comme défi une deuxième vague (de coronavirus). On veut mettre toutes les énergies pour régler ça avant. On veut être mobilisés, pas faire la grève. Une entente est à portée de main et ce n’est pas si complexe. On ne veut pas entrer en guerre; la population n’a pas besoin de ça et nous non plus. On est capable, le 30 septembre au plus tard, d’avoir mis ça derrière nous», a lancé en entrevue avec La Presse Canadienne M. Ranger, qui est aussi directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Un demi-million d’employés de l’État attendent toujours l’issue de ces négociations, lancées au début de l’année, et qui n’ont pas vraiment pris de pause cet été, ni pendant le plus fort de la crise du coronavirus.

M. Ranger a dit estimer que pour qu’il y ait une entente globale, il faudra cependant que Québec bouge de son offre de 1,75 %, 1,75 % puis 1,5 % pour l’ensemble des employés de l’État.

«Nos gens sur le terrain, ils l’ont eue dure en chien! Il y a un état de fatigue. Et ça prend une reconnaissance», après le travail au plus fort de la pandémie et depuis les «années d’austérité» imposées aux services publics, a plaidé M. Ranger.

Le prédécesseur de Sonia Lebel au Conseil du trésor, Christian Dubé, avait déjà lui aussi exprimé sa volonté de régler ce dossier rapidement, pour se concentrer sur la gestion de la pandémie, puis de la relance économique. Fait inhabituel, il avait même mis en ligne les offres gouvernementales, au beau milieu des négociations.

La FTQ n’est pourtant pas si éloignée de l’offre de Québec en termes de pourcentages, puisque ses demandes révisées sont de 2% par année pendant trois ans.

Mais il reste aussi d’autres enjeux, comme les assurances collectives, des horaires de travail intéressants pour la conciliation travail-famille, l’intégration des nouveaux employés comme les préposés aux bénéficiaires, de même que la rémunération de ces préposés.