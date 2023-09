Séisme au Maroc: prières et course contre la montre pour secourir des gens

MARRAKECH, Maroc — Une réplique de magnitude 3,9 a ébranlé les Marocains dimanche alors qu’ils priaient pour les victimes du plus fort tremblement de terre à secouer le pays depuis plus d’un siècle et travaillaient à secourir les survivants.

Plus de 2000 personnes sont mortes, mais le bilan des victimes est appelé à s’alourdir. On recensait au moins 2059 autres personnes blessées, dont 1404 grièvement, a indiqué samedi soir le ministère marocain de l’Intérieur.

Les Nations Unies ont estimé que 300 000 personnes ont été touchées par le séisme de magnitude 6,8 de vendredi soir, qui est survenu à 23 h 11, heure locale.

Des Marocains se sont plaints sur les réseaux sociaux que le gouvernement ne permettait pas à d’autres pays d’entrer dans le pays pour fournir de l’aide. Les équipes humanitaires internationales étaient prêtes à se déployer, mais sont restées dans l’incertitude en attendant que le gouvernement marocain demande officiellement leur aide.

«Nous savons qu’il y a une grande urgence pour fouiller dans les décombres des bâtiments et sauver les gens», a déclaré Arnaud Fraisse, de l’organisation Sauveteurs sans frontières (Rescuers Without Borders) en France, qui avait une équipe coincée à Paris en attendant le feu vert.

«Il y a des gens qui meurent sous les décombres, et nous ne pouvons rien faire pour les sauver», a-t-il déploré.

Les personnes qui n’ont plus de logis ou qui craignent des répliques après le tremblement de terre de vendredi soir ont dormi à l’extérieur samedi, dans les rues de l’ancienne ville de Marrakech ou sous des abris de fortune dans des villages des montagnes de l’Atlas, comme Moulay Brahim qui est parmi les plus durement touchées. La pire destruction a eu lieu dans de petites communautés rurales difficiles d’accès pour les sauveteurs en raison du relief montagneux.

Ces mêmes zones ont été secouées à nouveau dimanche par un séisme de magnitude 3,9, selon le U.S. Geological Survey.

Le tremblement de terre de vendredi a renversé des bâtiments qui n’avaient pas été construits pour résister à un séisme aussi puissant, piégeant les gens dans les décombres en pleine nuit.

«Nous avons ressenti une secousse énorme comme si c’était la fin du monde», a déclaré Ayoub Toudite, un résident de Moulay Brahim. «Dix secondes et tout était parti.»

Le roi Mohammed VI a ordonné trois jours de deuil national à compter de dimanche. L’armée a mobilisé des équipes spécialisées de recherche et de sauvetage, et le roi a ordonné que de l’eau, des rations alimentaires et des abris soient fournis à ceux qui ont perdu leur résidence.

Le roi a appelé les mosquées du royaume à organiser des prières dimanche pour les victimes, dont beaucoup ont été enterrées samedi dans la frénésie du travail de sauvetage à proximité.

Des offres d’aide ont afflué du monde entier et l’ONU a déclaré qu’elle avait une équipe au Maroc pour coordonner avec les autorités la façon dont les partenaires internationaux peuvent fournir un soutien. Environ 100 équipes composées de 3500 sauveteurs du monde entier sont enregistrées auprès d’une plateforme de l’ONU et sont prêtes à être déployées au Maroc, selon Sauveteurs sans frontières.

En France, où vivent de nombreuses personnes d’origine marocaine, des élus municipaux et des artistes se mobilisés pour mettre en branle une campagne de financement qui a déjà permis d’amasser des dons d’une valeur de plus de 2 millions d’euros (2,9 millions $ CAN).

Le roi marocain a ordonné l’ouverture de comptes bancaires spéciaux pour permettre la réception des dons pour venir en aide aux sinistrés.